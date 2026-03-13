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EasyLife Tolmukotiga tolmuimeja

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EasyLifeTolmukotiga tolmuimeja

FC8135/01

EasyLife Tolmukotiga tolmuimeja

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

User Manual Philips EasyLife Vacuum cleaner with bag

  • PDF fail, 10.3 MB
  • 13 March 2026

Philipsi tolmuimejaga EasyLife võite nautida tõeliselt puhtaid põrandaid. 2000 W mootor puhastab võimsalt, tagades täiusliku tulemuse. Nautige oma põrandaid veelgi rohkem.

  • PDF fail
  • 8 August 2026

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