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Tootmine lõpetatud
FC9310/02
2000 W
Suure jõudlusega 2000 W mootor tekitab suurepäraseks puhastamiseks kuni 450 W imemisvõimsuse
SilentSeali otsak tagab optimaalse tulemuse nii väikese müra kui ka tolmu ja ebemete koristamisega. WesselWerk on loonud selle suurepärase tihendi, mis tagab tõhusa õhuvoolu parima tulemuse saamiseks.
Õhukanal on viimistletud nii, et õhk libiseb sellest ühtlaselt välja, mis vähendab mürateket. Lisaks vähendab vibreerimist mootori erivedrustus.
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