Optimaalsed tulemused & vähe müra tänu SilentSeali otsakule

SilentSeali otsak tagab optimaalse tulemuse nii väikese müra kui ka tolmu ja ebemete koristamisega. WesselWerk on loonud selle suurepärase tihendi, mis tagab tõhusa õhuvoolu parima tulemuse saamiseks.