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SilentStar Tolmukotiga tolmuimeja
Tootmine lõpetatud
Tugi
FC9310/02
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User Manual Philips SilentStar Vacuum cleaner with bag
Nautige rahulikku, häirimatut kodust elu Philips SilentStariga. Ainulaadse SilentSeal-otsakuga tolmuimeja puhastab võimsalt, kuid vähese müraga.
Kõik (2)
Kus asub Philipsi tolmuimeja mudeli ja seerianumber?
Kuidas puhastada Philipsi tolmuimeja filtrit?
s-filter® väljalaskefilter
Tolmukott s-bagClassic Long Performance (4 tk)
Tolmukott s-bagAllergiavastased tolmukotid
Minu Philipsi tolmuimeja ei lülitu sisse
Minu Philipsi tolmuimeja kuumeneb üle
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