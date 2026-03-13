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SilentStar Tolmukotiga tolmuimeja

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SilentStarTolmukotiga tolmuimeja

FC9310/02

SilentStar Tolmukotiga tolmuimeja

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

User Manual Philips SilentStar Vacuum cleaner with bag

  • PDF fail, 28.1 MB
  • 13 March 2026

Nautige rahulikku, häirimatut kodust elu Philips SilentStariga. Ainulaadse SilentSeal-otsakuga tolmuimeja puhastab võimsalt, kuid vähese müraga.

  • PDF fail
  • 29 March 2026

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