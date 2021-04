20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraamilistele kohviveskitele

Meie kohviveskid on valmistatud kõrgtehnoloogilisest keraamikast, need on erakordselt tugevad ja täpsed. Värsked oad jahvatatakse õrnalt, ilma ülekuumutamisohuta. Saame kätte parimad maitsenüansid ja aroomi, vähemalt 20 000 tassitäie isuäratava kohvi valmistamiseks. Kohviveskit saab 12 seadistusastme abil lihtsalt reguleerida.