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  • Tõeline itaalia espresso
  • Tõeline itaalia espresso

Tootmine lõpetatud

Philips SaecoKohviõli eemaldamise tabletid

CA6704/99

1
| (1) Arvustus
Tõeline itaalia espresso
Philips Saeco kohviõli eemaldamise tabletid eemaldavad täiuslikult kohviõli ja -rasva espressomasinate kohvikeetmisseadme sisemusest.
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Hoiab teie Saeco keetmisnõu puhta

Tõeline itaalia espresso

  • Saeco espressomasinate jaoks

  • 10 kasutuskorraks

  • Masina pikem tööiga

  • kasutada igakuiselt

Kaitseb espressomasinaid kohvijääkidega ummistumise eest

Saeco kohviõli eemaldamise tabletid eemaldavad kohviõli jäägid ja tagavad masina tõhusa töötamise, et saavutada parimaid tulemusi.

Korrapärane puhastamine pikendab teie espressomasina tööiga

Pikendage enda espressomasina tööiga ja nautige selle maksimaalset potentsiaali. Ideaalse jõudluse tagamiseks tuleks seadet puhastada kord kuus või iga 500 kohvitassi järel.

Hoiab kohvi maitsvana

Hoiab kohvi maitsvana

Korrapärane hooldamine tagab, et Saeco espressomasinaga valmistatud joogid on alati parima maitse ja aroomiga.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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1.0

5-st

1

Arvustus

5
4
3
2

11/03/2016

България

България

този продукт е неприложим за Philips Saeco Xsmall

Липсва информация за процедура за почистване с таблетките за обезмасляване Philips Saeco CA6704/99 при машина Philips Saeco Xsmall.

See arvustus tehti tootele CA6704/99 Таблетки за обезмасляване

See arvustus tehti tootele CA6704/99 Таблетки за обезмасляване

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