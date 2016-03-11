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Tootmine lõpetatud
CA6704/99
Saeco espressomasinate jaoks
10 kasutuskorraks
Masina pikem tööiga
kasutada igakuiselt
Saeco kohviõli eemaldamise tabletid eemaldavad kohviõli jäägid ja tagavad masina tõhusa töötamise, et saavutada parimaid tulemusi.
Pikendage enda espressomasina tööiga ja nautige selle maksimaalset potentsiaali. Ideaalse jõudluse tagamiseks tuleks seadet puhastada kord kuus või iga 500 kohvitassi järel.
Korrapärane hooldamine tagab, et Saeco espressomasinaga valmistatud joogid on alati parima maitse ja aroomiga.
1.0
5-st
1
Arvustus
pisnami
11/03/2016
България
този продукт е неприложим за Philips Saeco Xsmall
Липсва информация за процедура за почистване с таблетките за обезмасляване Philips Saeco CA6704/99 при машина Philips Saeco Xsmall.
See arvustus tehti tootele CA6704/99 Таблетки за обезмасляване
See arvustus tehti tootele CA6704/99 Таблетки за обезмасляване