10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Kohv
Kõik seeriad
Saeco Incanto Täisautomaatne espressomasin
Tootmine lõpetatud
Tugi
HD8918/41
Mine e-poodi
Logige sisse või looge konto
Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
EU Declaration of conformity Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8918/41 - English (US)
User Manual Philips Incanto Super-automatic espresso machine
Milk TwisterPiimavahustaja
espressomasinPhilipsi kohvivalmistusliidese määre
Kohviõli eemaldamise tabletid
Piimasüsteemi puhastuskotikesed
HooldustarvikudKatlakivi- ja veefilter
Espressomasina katlakivieemaldi
EspressoVeekonteiner
Philipsi/Saeco espressomasin lekib
Philipsi/Saeco tilgakoguja täitub kiiresti
Philipsi/Saeco espressomasina kohv on külm
Philipsi/Saeco espressomasin ei lülitu sisse
Philipsi/Saeco espressomasin ei vahusta piima hästi
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata