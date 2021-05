Loodud pääsema sügavamale hambavahedesse ja ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse

Sellel Philips Sonicare'i hambaharjapeal on eriti pikad, ülitihedad harjased, et eemaldada hambakatt, mis on peidus hambavahedes ja teises raskesti ligipääsetavates kohtades. Saadaval ka suuremas, tüüpsuuruses, veelgi põhjalikumaks puhastamiseks.