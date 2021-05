Loodud tagama parimat ultraheli liikumist

Sonicare'i harjapead on ülitähtsad meie keskses tehnoloogias, mis hõlmab kõrgsageduslikke, suure amplituudiga harjaliigutusi rohkem kui 31000 korda minutis. Meie suurepärane Sonic tehnoloogia suunab võimsuse käepidemest harjapea tippu. Tulemuseks on dünaamiline ja sujuv liikumine, mille käigus suunatakse vedelik sügavale hammaste vahele ja igemepiirile, et puhastamine oleks alati ülipõhjalik, ent samas õrn.